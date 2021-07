Carole Bouquet grand-mère de Paloma, Gaia, Darya et Balthazar : photos de ses petits-enfants

Du côté de son fils aîné, Carole Bouquet a également deux petit-enfants : Darya née en 2011 (fruit de l'amour de Dimitri et du mannequin Masha Novoselova) et Balthazar (née en 2018 des amours de Dimitri avec Charlotte Casiraghi). Sur Instagram, on peut également découvrir le visage de Darya grâce à sa maman Masha qui publie souvent des photographies de sa fillette, déjà passionnée par la peinture.