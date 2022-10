Diaporama : Charlotte Casiraghi chic en Chanel, Diane Kruger sort le short de boxe satiné et impressionne

23 / 45

Anna Wintour - Arrivées au Défilé Chanel Femme Prêt-à-porter Printemps/Eté 2023 lors de la Fashion Week de Paris (PFW), France, le 4 octobre 2022. © Clovis / Veeren / Bestimage

Chanel Ready to Wear Spring/Summer 2023 fashion show as part of the Paris Fashion Week on October 4, 2022 in Paris, France. © Purepeople BestImage