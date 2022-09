Funérailles d'Elizabeth II : Charlene de Monaco visage fermé, triste apparition au bras d'Albert

La présence Charlene est d'autant plus réconfortante qu'elle avait soigneusement évité, pendant des mois, d'apparaître en public pour pouvoir prendre soin d'elle. On l'a pourtant retrouvée, dans l'abbaye de Wesminster, au troisième rang auprès de Philippe et Mathilde de Belgique, Henri et Maria Teresa de Luxembourg, Siméon II de Bulgarie et son mari le prince Albert II. Etaient également présents, outre les membres de la famille royale - dont le jeune prince George et sa petite soeur de 7 ans, la princesse Charlotte ! - le roi Harald et la reine Sonja de Norvège, la reine Sofia et le roi Juan Carlos d'Espagne, la reine Letizia et le roi Felipe VI d'Espagne, la princesse Beatrix des Pays-Bas, la reine Maxima et le roi Willem-Alexander des Pays-Bas, la reine Silvia et le roi Carl Gustav de Suède, le prince Frederik de Danemark et la reine Margrethe II de Danemark.