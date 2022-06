Albert de Monaco : le "manque" de Charlene, la difficulté, il brise enfin le silence sur cette "épreuve"

Après les révélations de Charlene de Monaco, c'est au tour du prince Albert de briser le silence sur ce qu'ils ont vécu. Dans les colonnes du JDD, ce dimanche 5 juin 2022, le monarque monégasque, qui s'est offert une virée féérique dans une calèche avec ses enfants les jumeaux Gabriella et Jacques, a accepté d'évoquer comment il a vécu les rumeurs qui sont nées pendant l'éloignement de son épouse du Rocher. "Cela a été une épreuve ! Une épreuve pour mon épouse, surtout, qui a beaucoup souffert et a vécu des moments difficiles, loin des siens. Une épreuve aussi pour nos enfants et pour moi-même. La princesse nous a beaucoup manqué", a avoué le prince Albert II à nos confrères.

"Nous avons évidemment été blessés par les rumeurs malveillantes qui ont été colportées. Mais nous avons su rester unis malgré la distance, nous parlions beaucoup", a ajouté le prince et père de famille. Heureux du retour de Charlene sur le Rocher, il a déclaré à ce sujet : "Aujourd'hui, Charlene est de retour parmi nous et c'est ce qui pouvait arriver de plus beau. Elle va mieux, nous pouvons enfin passer du temps ensemble." "C'est un soulagement et une joie pour nous tous", a-t-il conclu.

Entre émotion et fragilité

Le Souverain de 64 ans a assuré dans son rôle de père avec les jumeaux, notamment alors que ces derniers ont longtemps été privés de leur maman. La dernière année écoulée a été des plus mouvementés pour la famille princière monégasque. Retenue de longs mois en Afrique du sud, à cause d'une infection ORL grave, Charlene de Monaco a enfin pu faire son retour il y a quelques semaines. Elle a ainsi multiplié les apparitions publiques auprès des siens.

Au sujet des rumeurs, la princesse se confiait récemment à Nice Matin. "Vous voulez parler des rumeurs de divorce ou de ma nouvelle demeure en Suisse... Je trouve tout de même regrettable que certains médias colportent de telles rumeurs sur ma vie, mon couple. Comme tout un chacun, nous sommes des êtres humains et comme tout être humain nous avons des émotions, des fragilités, seulement notre famille est médiatiquement exposée et la moindre faiblesse est relayée", a-t-elle ainsi regretté.