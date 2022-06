Diaporama : Albert de Monaco : le "manque" de Charlene, la difficulté, il brise enfin le silence sur cette "épreuve"

No Tabloïds - Le prince Albert II de Monaco avec ses enfants, le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux et la princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès, en calèche pour se rendre à la fête des Fiefs 3ème rencontre des sites historiques Grimaldi de Monaco © Sebastien Botella/Nice Matin/Bestimage

No Tabloïds - Le prince Albert II de Monaco avec ses enfants, le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux et la princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès, en calèche pour se rendre à la fête des Fiefs 3ème rencontre des sites historiques Grimaldi de Monaco © Sebastien Botella/Nice Matin/Bestimage

No Tabloïds - Le prince Albert II de Monaco avec ses enfants, le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux et la princesse Charlène de Monaco en calèche pour se rendre à la fête des Fiefs 3ème rencontre des sites historiques Grimaldi de Monaco, le 4 juin 2022. © Claudia Albuquerque/Bestimage

No Tabloïds - Le prince Albert II de Monaco avec ses enfants, le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux et la princesse Charlène de Monaco en calèche pour se rendre à la fête des Fiefs 3ème rencontre des sites historiques Grimaldi de Monaco, le 4 juin 2022. © Claudia Albuquerque/Bestimage

10 / 15

No Tabloïds - Le prince Albert II de Monaco, la princesse Charlène de Monaco et leurs enfants le prince Jacques de Monaco et la princesse Gabriella de Monaco - Le prince Albert II de Monaco, la princesse Charlène de Monaco et leurs enfants le prince Jacques de Monaco et la princesse Gabriella de Monaco lors de l' édition 2022 du Tournoi Sainte Dévote de Rugby au Stade Louis II à Monaco le 7 mai 2022. © Claudia Albuquerque / Bestimage