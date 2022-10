Bella Hadid se présente en string au défilé Coperni et finit dans une robe magique... Un show incroyable !

D'ordinaire, les mannequins défilent avec des vêtements sur les podiums de la Fashion Week. Coperni en a décidé autrement. Lors de la présentation de sa collection printemps/été 2023 le 30 septembre 2022, les directeurs artistiques de la marque, Sébastien Meyer et Arnaud Vaillant, ont réalisé une robe sur-mesure à Bella Hadid... en direct ! Arrivée en portant simplement un string blanc, la soeur de Gigi Hadid s'est avancée sur le podium en dissimulant sa poitrine à l'aide de son bras.

Une fois sur la scène, trois hommes se sont mis à pulvériser sur elle un spray blanc poudreux recouvrant son corps. Après quelques instants, l'étrange substance s'est figée sur les formes de la modèle avant de se transformer en une robe sexy et minimaliste à épaules dénudées et fendue au niveau des jambes. Une performance déjà considérée comme la plus marquante de cette Fashion Week parisienne et qui restera gravée dans l'Histoire de la mode.