Diaporama : Bella Hadid se présente en string au défilé Coperni et finit dans une robe magique... Un show incroyable !

Bella Hadid arrive sur le podium vêtue d’une simple culotte, c'est alors que trois hommes pulvérise une solution sur le mannequin américain et en quelques minutes, une robe minimaliste à manches à épaules dénudées et fente latérale à été créée en clôture du défilé Coperni Collection Femme Prêt-à-porter Printemps/Eté 2023 lors de la Fashion Week de Paris (PWF), France, le 30 septembre 2022.

Performance of fashion model Bella Hadid during the Coperni Womenswear Spring/Summer 2023 show as part of Paris Fashion Week on September 30, 2022 in Paris, France. © Purepeople BestImage