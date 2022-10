Fashion Week : Thylane Blondeau en short riquiqui, Tina Kunakey dégaine le look python

Elles s'étaient toutes donné rendez-vous pour Miu-Miu ! Alors qu'elle était ce mardi l'une des dernières à présenter sa nouvelle collection dans le cadre de la Fashion Week parisienne ce mardi 4 octobre, la marque avait un front row bien rempli, avec de nombreuses stars de la mode et blogueuses qui avaient fait le déplacement pour ne rien louper.

Et parmi les mannequins, difficile de ne pas remarquer la sublime Tina Kunakey ! A 25 ans, la femme de Vincent Cassel n'a loupé que peu de shows cette semaine et a réussi à se renouveler à chaque apparition. Ce mardi, elle avait choisi un look plutôt sage avec ses deux nattes et sa jupe plissée, qui lui donnaient l'air d'une écolière. Mais alors d'une écolière rock'n'roll... puisque toute sa tenue était en motif python ! Posant bien au chaud dans son gros manteau, elle était particulièrement sexy. Et encore une fois, en solo : son mari, sûrement en tournage ou en plein baby-sitting de leur fille Amazonie ne l'aura pas accompagnée sur la Fashion Week , lui qui aime la mode presque autant qu'elle.

Autre jeune mannequin prometteuse, Thylane Blondeau avait choisi un mini-short peu adapté à la fraîcheur automnale de la capitale mais qui laissait apercevoir ses sublimes (et immenses !) jambes. A 21 ans, la fille de Veronika Loubry s'impose encore un peu plus dans le monde de la mode et prouve avec sa silhouette et ce sens du stylisme qu'elle devrait faire une grande carrière.