Thylane Blondeau au naturel, sans maquillage, elle fait la fierté de sa maman Veronika Loubry !

Thylane Blondeau et sa maman ont toujours entretenu une relation forte. "Je t'aime maman", a commenté la jeune beauté de 21 ans. Fille aînée de Veronika Loubry, qu'elle a eu avec l''ancien footballeur Patrick Blondeau, elle est également la grande soeur d'Ayrton, né en 2007. On peut donc dire qu'elle est entourée d'amour. Veronika Loubry partage sa vie avec Gérard Kadoche depuis plusieurs années et l'a intégré à la famille. Quant à Thylane, elle n'est pas non plus un coeur à prendre. En couple depuis janvier 2021 avec Benjamin Attal, un entrepreneur dans la mode, elle n'hésite pas à afficher son amour lors d'évènements publics, lors de défilés, en vacances ou encore à la ville. Que demander de plus...