Thylane Blondeau en couple : baisers torrides et crème chantilly, elle profite à fond de son fiancé !

On ne joue pas avec la nourriture, sauf circonstances exceptionnelles. Or, cet ami, baptisé Sacha, célébrait son anniversaire ce jour-là, ce qui lui donne certainement un petit passe-droit. Après tout, Thylane Blondeau et Benjamin Attal ont bien raison de passer les vacances entourés de membres de la famille et d'amis. Ils auront largement le temps de passer du temps ensemble, rien qu'à deux, dans l'avenir. Pour rappel, Thylane Blondeau et Benjamin Attal - un jeune entrepreneur qui travaille dans la mode - se sont fiancés après un an d'amour et devraient donc, prochainement, s'unir l'un à l'autre pour l'éternité. Pour l'annoncer, ils n'avaient pas organisé un shooting devant un coucher de soleil, ils ne s'étaient pas envolés en direction de Santorin, en Grèce, ni même dévoilé la bague offerte par le jeune homme... Ils avaient simplement indiqué, dans leurs biographies Instagram, qu'ils étaient bel et bien "engaged", c'est à dire fiancés. Après tout, ce moment où il a posé le genou au sol leur appartient...