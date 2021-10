Thylane Blondeau fiancée : qui est son compagnon Benjamin Attal ?

Bonne nouvelle pour Thylane Blondeau ! Après une petite année de romance, le mannequin de 20 ans et son petit ami Benjamin Attal ont discrètement annoncé leurs fiançailles. Les amoureux ont en effet mis à jour leurs "bios" Instagram avec une mention qui ne laisse que peu de place au doute. Mais qui est donc ce jeune homme, qui s'apprête à devenir le gendre de Véronika Loubry et du footballeur Patrick Blondeau ?

On sait finalement peu de choses de ce Ben Attal. Pourtant très actif sur les réseaux sociaux, ce jeune homme de 24 ans au look sportswear soigné affiche régulièrement ses boucles brunes sur Instagram. Il pose d'ailleurs souvent en compagnie de sa petite amie, qu'il n'hésite pas à embrasser et enlacer devant l'objectif, que ce soit à Monaco, à Saint-Tropez, Ibiza ou Paris. Sans surprise, le couple n'a pas manqué de fêter son premier anniversaire en images, en juillet dernier. Côté carrière, Benjamin Attal semble être un jeune entrepreneur dans la mode.

En un an de relation, le compagnon de Thylane Blondeau a eu le temps d'être adopté par sa belle-famille, du moins sa future belle-mère. Il n'est pas rare de voir Véronika Loubry commenter à grands coups d'émojis les photos de sa fille et son petit ami. C'est peut-être un détail pour beaucoup, mais sur Instagram, ça veut dire beaucoup !