Thylane Blondeau très câlin avec Ben Attal pendant leurs vacances au Portugal

Une idylle comme on en voit rarement ! Thylane Blondeau et son prince charmant Ben Attal ont, une fois de plus, affiché leur incroyable complicité lors de leurs vacances au Portugal.

L'amour avec un grand A ! Actuellement au Portugal, Thylane Blondeau nage en plein bonheur avec son chéri Benjamin Attal, présenté comme un entrepreneur dans la mode. Leur complicité saute aux yeux, en témoigne la story Instagram du beau brun de lundi dernier, sur laquelle il s'est accordé un petit moment de tendresse avec sa dulcinée, tout en mentionnant son compte. La veille, la fille de Véronika Loubry partageait un cliché du bel homme sur ses réseaux sociaux, alors qu'il était en train de prendre la pose sur un canapé blanc, dans un pull à capuche et un short noir. Il était également présent dans la story d'un certain Hugo, ce qui laisse à penser que le couple profite également de leurs vacances pour profiter de leurs amis. Ce qui ne les empêche pas d'être inséparables, la preuve avec cette story du 5 juillet dans laquelle l'heureux élu déclarait sa flamme à la top model en écrivant "I love you" et "2y" (pour leurs deux ans de relation) tout en partageant un magnifique cliché de son couple. Des stories d'amoureux, qui se transforment parfois en publications par le biais d'adorables photos, notamment à l'occasion de leurs anniversaires respectifs.

Une histoire sans embûche Un amour qu'ils ont également déjà exposé hors des réseaux sociaux, que ce soit lors d'une virée nocturne à Saint-Tropez, pour le Grand prix de Monaco, à Ibiza ou plus récemment à la plage au Lavandou. L'année dernière, ils passaient un cap très important dans leur relation puisque la mannequin annonçait leurs fiançailles en actualisant son profil sur Instagram. C'est donc devenu très sérieux entre les deux tourtereaux, qui semblent unis par un lien très fort. Ce n'était pas gagné d'avance pourtant, puisque Thylane Blondeau a longtemps cherché l'amour ailleurs, avant de trouver son prince charmant, que ce soit avec Raphaël Le Friant, fils du célèbre DJ français Bob Sinclar, le jeune DJ Milane Meritte ou encore Oscar, le fils de Christian Bîmes, ancien président de la Fédération française de tennis. Le destin l'aura finalement conduite à rencontrer Benjamin Attal et depuis, cela ne fait aucun doute : ces deux-là filent le parfait amour !