Thylane Blondeau en couple : rare cliché de son amoureux Benjamin Attal durant leurs vacances

Thylane Blondeau vit actuellement un rêve éveillé avec un certain Benjamin Attal, qui est présenté comme un entrepreneur dans la mode. Un compagnon dont elle est visiblement très fière puisque qu'elle a partagé, ce dimanche 31 juillet dans sa story Instagram, un cliché du joli brun aux cheveux longs, en train de prendre la pose sur un canapé blanc, dans un pull à capuche et un short noir. Il est également présent dans la story d'un certain Hugo, qui indique se trouver au Portugal.

La fille de Véronika Loubry partage donc ses vacances avec son prince charmant, avec qui elle semble très épanouie. Ils forment à deux, un couple très solide. Pour preuve, le 5 juillet dernier, le jeune homme se montrait très romantique vis-à-vis de sa dulcinée puisqu'il lui déclarait sa flamme via une story sur Instagram. "I love you" avait-il écrit en légende d'un adorable cliché des deux tourtereaux. "2y" pouvait-on également lire en bas à droite de la photo.

L'amour, le vrai !

L'année dernière, ils passaient un cap très important dans leur relation puisque la top model annonçait leurs fiançailles en actualisant son profil Instagram. Ils se sont déjà affichés très complices en public, que ce soit à Saint-Tropez, lors du Grand prix de Monaco ou encore à Cannes et Ibiza. Et plus récemment au Lavandou. Mais ils restent globalement très discrets sur leur vie privée. Quelques clichés par-ci, par-là, sans en dévoiler trop pour autant sur la relation et sur ce lien si fort qui semble les unir.

Quoiqu'il en soit, cette relation semble convenir à merveille à l'ancienne égérie de L'Oréal Paris, qui aura tenté plusieurs aventures avant de trouver sa moitié, que ce soit avec Raphaël Le Friant, fils du célèbre DJ français Bob Sinclar, le jeune DJ Milane Meritte ou encore Oscar, le fils de Christian Bîmes, ancien président de la Fédération française de tennis. Mais aujourd'hui, l'élu de son coeur est bel et bien Benjamin Attal, du moins à en croire ses dernières stories.