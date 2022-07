Thylane Blondeau en couple : message touchant de son fiancé Benjamin Attal

Il y a de l'amour dans l'air ! Thylane Blondeau semble avoir trouvé chaussure à son pied depuis qu'elle est en couple avec Benjamin Attal, qui est présenté comme un entrepreneur dans la mode. Ce mardi 5 juillet, il s'est montré très romantique vis-à-vis d'elle puisqu'il lui a déclaré sa flamme dans sa story Instagram. "I love you" a-t-il écrit en partageant un magnifique cliché de son couple. "2y" peut-on également lire en bas à droite de la photo, ce qui laisse à penser que les deux tourtereaux sont ensemble depuis deux ans.

L'année dernière, la fille de Véronika Loubry passait déjà un cap important dans sa relation puisqu'elle annonçait discrètement ses fiançailles avec son chéri en actualisant son profil sur Instagram. Cela faisait déjà plusieurs mois que la top model partageait sa vie avec lui, n'hésitant pas par moment à publier des photos de son couple sur ses réseaux. Depuis, leur amour semble toujours intact. Ils n'hésitent pas non plus à s'afficher très complices en soirée comme à Saint-Tropez ou à des événements exceptionnels comme le Grand Prix de Monaco en mai dernier. Ils ont également été aperçus du côté d'Ibiza et de Cannes.

"Plus belle fille du monde"

À seulement 21 ans, Thylane Blondeau semble donc très épanouie dans sa vie sentimentale. Mais la native d'Aix-En-Provence a eu plusieurs relations avant de trouver sa moitié. Elle a notamment fréquenté Raphaël Le Friant, fils du célèbre DJ français Bob Sinclar. Une profession qu'elle connaît bien puisqu'elle est également sortie avec le jeune DJ Milane Meritte. Elle a aussi vécu une histoire avec Oscar, le fils de Christian Bîmes, ancien président de la Fédération française de tennis. Mais aujourd'hui, l'élu de son coeur est bel et bien Benjamin Attal.

En plus d'être très heureuse dans son couple, Thylane Blondeau a également de la réussite d'un point de vue professionnel. Élue "plus belle fille du monde" en 2007 (à seulement 6 ans), elle est rapidement devenue mannequin. Elle a notamment été égérie pour L'Oréal Paris et prêté son visage pour le classique parfum Cacharel Amor Amor. Sans oublier ses défilés pour Etam ou Dolce Gabbana. C'est ce que l'on appelle une vie bien remplie !