Thylane Blondeau craquante en petite robe avec son fiancé Ben... L'amour au Grand Prix de Monaco

C'est ce qui s'appelle faire d'une pierre deux coups ! A peine le Festival de Cannes terminé, les people n'ont eu que quelques kilomètres à faire pour assister ce dimanche 29 mai au Grand Prix de Monaco. La pluie aurait d'ailleurs pu agir comme une véritable douche froide auprès du public. Il n'en fut rien ! La joie, le bonheur et l'amour ont réchauffé les corps et les coeurs. La magnifique Thylane Blondeau, fraîchement fiancée à son compagnon Ben Attal, a laissé sa maman Veronika Loubry pour la fête des mères pour profiter de l'événement avec son amoureux. Ce dernier n'avait d'yeux que pour sa douce, en mini-robe blanche moulante et baskets. Ils n'étaient pas les seuls amoureux dans la course.

Heidi Klum s'est quant à elle affichée au bras de Tom Kaulitz, ex-membre des Tokyo Hotel à qui elle est mariée depuis 2019. Le top de 48 ans a d'ailleurs croisé Flavio Briatore, son ex et père de sa fille Leni qu'il n'a jamais voulu reconnaître. Après plusieurs tapis rouge sans son chéri sur la Croisette, Izabel Goulart a retrouvé son amoureux de footballeur Kevin Trapp, très tactile avec sa magnifique future femme. Les deux ont croisé la route de Leslie Rose et Kit Harrington, héros de Game of Thrones, toujours aussi épris l'un de l'autre, malgré les tempêtes traversées.

Naomi Campbell était de la partie aussi. Le mannequin de 52 ans, devenu maman récemment, était au bras d'Ernesto Bertarelli, homme d'affaires de 56 ans fraîchement divorcé de son ex-femme, Kirsty Bertarelli. Mais les plus grandes stars de la journée, voire même du week-end, n'était autre que le clan princier. Charlotte de Monaco est venue avec son fils Raphaël, qu'elle a eu avec Gad Elmaleh. Alexandra de Hanovre s'est montrée au bras de son chéri Ben-Sylvester Strautmann face à son demi-frère Pierre Casiraghi, accompagné de sa femme Beatrice Borromeo et de leur fils Francesco.

Parmi les autres invités, Léna Mahfouf (Léna Situations), première influenceuse française à briller sur le tapis rouge du prestigieux MET Gala cette année, le comédien Samuel Le Bihan, venu sans sa chérie, l'animatrice Victoria Silvstedt, mais aussi Simone Ashley, star des séries Les Chroniques de Bridgerton et Sex Education sur Netflix, Zinédine Zidane en famille mais sans sa petite-fille Sia, Alain Prost et l'acteur américain fan de sports automobiles, Patrick Dempsey. Monaco, touché par la grâce.