Kit Harington : Pensées suicidaires, alcool, addictions, l'acteur a failli "faire n'importe quoi"

Il était important, pour lui, d'affronter certains démons avant de devenir père. Kit Harington et son épouse Rose Leslie ont accueilli leur premier enfant au mois de février dernier, mais le comédien de 34 ans a d'abord soigné certaines de ses addictions. Comme il l'a révélé au Sunday Times, l'inoubliable interprète de Jon Snow dans la série Game of Thrones a traversé pas mal "de choses horribles" pendant et après son expérience auprès de la Garde de Nuit. "Ça a été pas mal traumatisant et ça incluait, effectivement, de l'alcool", a-t-il précisé à l'hebdomadaire britannique.

"J'avais atteint un niveau où je sentais que j'étais une mauvaise personne. J'avais honte, poursuit-il. Et j'avais l'impression qu'il n'y avait aucune issue, que c'était juste qui j'étais. Et la manière de m'en sortir, c'était de redevenir sobre. Je pensais que je ne pourrais pas changer. Mais j'ai appris récemment que l'expression 'Un léopard ne change jamais ses tâches' est complètement fausse. Parce que les léopards changent vraiment de tâches. Et je trouve que c'est beau. Ça m'a beaucoup aidé. C'est une chose à laquelle je me suis un peu accroché. Cette idée que je pouvais provoquer un changement aussi monumental et modifier qui j'étais et comment je m'en sortais dans la vie."

Évidemment, j'ai eu des pensées suicidaires

Kit Harington n'a jamais caché que son rôle dans la série Game of Thrones avait accentué ses différentes anxiétés et qu'il était tombé en dépression après avoir rendu sa fourrure et son épée. L'acteur anglais avait notamment été pris en charge en mai 2019 dans le centre Privé-Swiss, dans le Connecticut. "Je dirais que j'ai gardé mes addictions très très secrètes, ajoute-t-il. Ça a été une surprise pour pas mal de gens autour de moi. Ce qui est souvent le cas, j'imagine. Évidemment, j'ai eu des pensées suicidaires. Je suis passé par de vraies phases dépressives durant lesquelles j'avais envie de faire n'importe quoi. Mais je ne veux pas être vu comme un martyr ou comme une personne spéciale. J'ai traversé des choses, c'est mon problème. Si ça peut aider quelqu'un d'autre, tant mieux."

Kit Harington a de jolies raisons de se battre. Il a épousé sa consoeur Rose Leslie, qui interprétait Ygrid dans la série Game of Thrones, en juin 2018, quitte à reporter le tournage de la fin du show. Et s'il avoue que la paternité n'est pas chose aisée, le comédien est aujourd'hui le plus heureux des hommes, avec son fils dans les bras...