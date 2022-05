Cannes 2022 : La chérie de Samuel Le Bihan frôle l'accident de robe, Diane Kruger amoureuse... pluie de couples

C'était sans doute la plus grande soirée du Festival de Cannes 2022. Ce mardi 24 mai 2022, outre les traditionnelles montées des marches pour des films en compétition officielle ou non, avait lieu la grande soirée anniversaire pour les 75 ans du Festival de Cannes. Un événement immanquable pour la famille du 7ème art, privée des retrouvailles auxquelles elle a l'habitude depuis la pandémie de Covid-19 débutée au printemps 2020. Ce nouveau cru sonnait comme le retour officiel de la vie presque normale après des mois rythmés par le port du masque et les restrictions sanitaires. Inutile de dire qu'il était impensable pour chacun de décliner l'invitation du Festival de Cannes cette année.

Sous le soleil de la Croisette, c'est donc une pluie de stars qui s'est abattue sur le tapis rouge du palais. Acteurs, réalisateurs, producteurs, scénaristes... Tous ont pris leur mal en patience en attendant leur tour, tellement la foule était présente. Certains étaient en revanche en meilleure compagnie que d'autres. Samuel LesBihan, star de la série Alex Hugo et membre du jury de la Caméra d'or, présidé par Rossy de Palma, a de nouveau pris la pose devant les photographes au côté de sa chérie Stefania, l'une des premières sorties officielles du couple après avoir crié son amour sur les réseaux sociaux. Le mannequin avait opté pour une magnifique robe bleue fendue et volante, à qui le vent a bien failli jouer des tours.

Autre couple remarqué de cette montée des marches exceptionnelles : Benoît Magimel et son épouse Margot Pelletier, vêtue d'une élégante robe noire. La star de La vie est un long fleuve tranquille est un familier du festival. Il avait d'ailleurs décroché le Prix d'interprétation masculine en 2001 pour son rôle dans La Pianiste de Michael Haneke. C'est naturellement au côté de sa femme qu'il a replongé dans l'émotion du Festival de Cannes. En couple depuis 2016, les tourtereaux se sont passés la bague au doigt en novembre 2018 et vivent la plus belle des comédies romantiques depuis. Il a également obtenu le César du meilleur acteur en 2022 pour le film De son vivant.

Comme pour le tout premier jour du Festival de Cannes, ouvert avec le film Coupez ! de Michel Hazanavicius, le réalisateur et sa chérie Bérénice Béjo se sont une nouvelle fois affichés ensemble. La fatigue du Festival n'a pas eu de conséquences sur leur forme puisque c'est plus radieux que jamais que les amoureux ont pris la pose pour cet incroyable anniversaire. Côté look, l'actrice avait mis le paquet en enfilant une combinaison toute pailletée associée à une robe tutu rose signée Alexis Mabille. Diane Kruger, magistrale dans une magnifique robe rouge drapée du créateur Oscar de la Renta, était aidée de son mari Norman Reedus. Leur amour est né en 2016 grâce au cinéma, sur le tournage du film Sky dans lequel ils se donnaient la réplique et jouaient d'ailleurs deux amants. Quand la réalité rejoint la fiction, ça donne une belle histoire d'amour. De leur romance est d'ailleurs née une fille prénommée Nova Tennessee, âgée de 3 ans.

Autre couple phare du Festival : celui formé par l'acteur Jake Gyllenhaal et la femme qui partage sa vie depuis 2018, le mannequin français Jeanne Cadieu. Cette dernière avait opté pour une robe rose dont le bustier représentait une bouche en plein bisou et des sandales à talons aux gros noeuds argentés, création de Loewe. Après quatre années d'amour dans la plus totale discrétion, le couple commence à s'afficher publiquement. Au cours des derniers mois, l'acteur et le top ont multiplié les sorties, notamment à une soirée Vanity Fair organisée en mars dernier à Beverly Hills. Avec une invitation au Festival de Cannes, Jeanne Cadieu risque de tomber encore un peu plus amoureuse de son homme. Si toutefois elle avait eu besoin d'un coup de pouce pour cela, bien entendu...