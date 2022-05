Diane Kruger maman : elle dévoile (enfin) le surprenant prénom de sa fille !

L'heure est aux confidences ! Diane Kruger aura pris son temps mais elle a finalement dévoilé le prénom surprenant de sa petite fille, née en 2018. Un bébé qui est le fruit de son couple avec Norman Reedus. Elle a accepté de lever le voile alors qu'elle fait la promotion de son livre intitulé A Name From the Sky.

Comme le rapporte le site américain Just Jared, Diane Kruger a prénommé sa fille Nova Tennessee. Une révélation faite dans les pages de People. "Je l'ai eue tard dans la vie, à 42 ans, et Norman a eu un enfant [Mingus, 22 ans, né de son histoire passée avec Helena Christensen, ndlr] quand il était beaucoup plus jeune. Nova en latin signifie nouveau départ, et une étoile nova continue de changer et renaître. Et nous aimons le Tennessee et les Smoky Mountains ; nous y faisons des séjours à moto", a confié la comédienne pour justifier le prénom inattendu de sa fille. Elle a également précisé que sa fille adorée, dont elle partage de très rares photos sur les réseaux sociaux depuis sa naissance, est aussi surnommée Noonoo et Neenee dans l'intimité.

"Je voulais être mère et j'étais certaine que j'allais adorer ça, mais juste l'ampleur de vouloir être là à chaque seconde, ne rien manquer... Il y a tant de choses qu'à mon âge on a fait des milliers de fois mais les voir au travers de ses yeux de nouveau... Que ce soit de manger une glace pour la première fois ou de voir tomber la neige pour la première fois, il y a quelque chose de simplement rafraichissant et simple dans ces vies de mère et de fille. Et je trouve cela magnifique", a ajouté Diane Kruger.

L'actrice allemande, vue cette année au cinéma dans le film The 355, est aujourd'hui une maman comblée et elle ne regrette pas du tout d'avoir pris le temps pour donner naissance à son enfant. Précédemment interrogée par le Sunday Telegraph, Diane Kruger expliquait : "Je suis tellement contente de ne pas avoir eu d'enfant à 30 ans. Je pense que je m'en serais absolument voulu pour toutes les choses auxquelles il faut renoncer, parce qu'aujourd'hui je suis heureuse de le faire. J'ai été à toutes les fêtes, j'ai voyagé dans tous les pays que je voulais visiter. Je suis donc prête et disposée à 100 % à donner cette attention à mon enfant. Mais à 30 ans, je sais que je n'aurais pas été prête à le faire correctement."