Norman Reedus : Son fils Mingus défile avec Naomi Campbell

Mingus est l'enfant unique de Norman Reedus et son ex-compagne, Helena Christensen. Le héros de la série The Walking Dead et le top model danois étaient en couple entre 1998 et 2003. Ils partagent la garde de leur fils, signé au sein de la même agence de sa mère (Unsigned Group, à Londres).

Mingus est également le grand (demi-)frère du deuxième enfant de Norman Reedus et sa nouvelle compagne, l'actrice Diane Kruger. Les amoureux ont donné naissance à une fille en novembre 2018.

Lundi, Mingus Reedus ne faisait pas ses premiers pas à un défilé de mode. Après avoir accompagné sa mère dès l'enfance, il s'y est fait remarquer en tant que modèle, lors du deuxième show de la ligne Calvin Klein 205W39NYC, lancée par l'ex-directeur artistique de la maison américaine, Raf Simons.