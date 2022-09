Diane Kruger : Complice avec son immense beau-fils Mingus, de plus en plus canon, elle rayonne pour Norman Reedus

L'occasion pour les fans de l'interprète du ténébreux Daryl de remarquer que le jeune homme, que l'on voit rarement dans les médias, est un sacré beau gosse ! Parfait mélange entre sa mère (qu'il a suivi dans la mode depuis quelques années) et son père, le jeune homme avait choisi une tenue accordée à celle de l'acteur et autant dire que le duo était plus qu'élégant.

Bien loin de son look de motard dans la série qui l'a fait connaitre, Norman Reedus était également entouré de sa mère, Marianne, et de différents amis dont Greg Nicotero, le créateur de The Walking Dead, et Jon Berthal, qui jouait Shane Walsh dans les premières saisons de la série. Son meilleur ami, Jeffrey Dean Morgan (interprète de Negan dans The Walking Dead), n'avait pas pu venir mais lui a fait une belle déclaration sur Instagram.