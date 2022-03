Diane Kruger : Son compagnon Norman Reedus blessé à la tête en plein tournage, l'acteur hospitalisé

Belle frayeur sur le tournage de la 11e et dernière saison de The Walking Dead. Comme l'a rapporté le média américain Page Six, Norman Reedus a été blessé à la tête alors qu'il tournait une scène en Georgie, le 11 mars dernier. L'acteur américain de 53 ans a été hospitalisé, mais plus de peur que de mal, puisqu'il devrait prochainement pouvoir rentrer chez lui, auprès de sa compagne Diane Kruger et de leur petite fille de 3 ans.

"Norman a subi une commotion cérébrale sur le plateau", a confirmé le publiciste de l'acteur, Jeffrey Chassen, à Page Six mercredi. "Il se remet bien et retournera bientôt au travail. Merci à tous pour leur sollicitude." Un représentant de la série a ajouté que le bouclage du tournage se fera finalement avec quelques jours de retard, suite à cet incident. Depuis le tout début de la série The Walking Dead, lancée en 2020, Norman Reedus interprète le rôle principal de Daryl Dixon au côté de l'actrice Melissa McBride (qui joue le personnage de Carol Peletier).

Vendredi 11 mars, jour de son hospitalisation, Norman Reedus s'était saisi de son compte Instagram pour annoncer une bonne nouvelle : la sortie prochaine de son livre The Ravaged, prévue pour le 5 avril. Un projet pour lequel il a tout le soutien de sa célèbre compagne Diane Kruger, qui partage sa vie depuis maintenant six ans. Le couple s'est formé sur le tournage du film Sky. Depuis, les deux acteurs ont accueilli une petite fille au mystérieux prénom en 2018. Une adorable petite tête blonde qui fait parfois une apparition sur les comptes Instagram de ses célèbres parents (voir diaporama). De sa précédente relation avec le top Helena Christensen, Norman Reedus est également papa d'un grand garçon de 22 ans, Mingus.