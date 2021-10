Diane Kruger a quitté New York : nouvelle vie de famille dans une région atypique

Maman d'une petite fille depuis bientôt trois ans, Diane Kruger continue de préserver sa vie de famille le plus possible. Malgré tout, à l'occasion d'une nouvelle interview accordée au magazine Vanity Fair du mois d'octobre 2021, l'actrice de 45 ans a accepté d'évoquer son couple et son rôle de maman. Celle qui est l'affiche de la nouvelle série H24 (diffusée en octobre sur Arte) a récemment opéré un changement de vie en quittant New York.

Cela fait maintenant cinq ans que Diane Kruger partage la vie de Norman Reedus, rencontré sur le tournage du film Sky. Le couple, qui serait fiancé depuis peu, a depuis fondé une famille en donnant naissance à une petite fille en novembre 2018. "Plus tôt dans ma vie, j'ai vraiment voulu un enfant et ça n'est pas arrivé, confie l'ex-compagne de Guillaume Canet et Joshua Jackson à Vanity Fair. Je ne m'y attendais plus, je pensais que le moment était passé." S'il s'agit d'un premier enfant pour Diane Kruger, son compagnon avait déjà un garçon, né en 1999 de sa relation avec le mannequin Helena Christensen.

D'abord installée à New York, dans le quartier de West Village, la petite famille a récemment déménagé loin de là, en Georgie. Un choix qui peut paraître surprenant, mais qui est simplement lié au fait que Norman Reedus tourne actuellement une série près d'Atlanta. Diane Kruger a décidé de le suivre et de profiter de ce cadre plus tranquille et verdoyant. Selon nos confrères, l'actrice est ravie de faire découvrir la campagne et les animaux de la ferme à sa petite tête blonde, un environnement qu'elle a elle-même connu enfant, en Allemagne.