Diane Kruger : Sa jolie déclaration à ses ex Guillaume Canet et Joshua Jackson

Désormais parents d'une petite fille de 8 mois, l'actrice d'In The Fade confie qu'avec Norman Reedus, leurs différences sont une véritable force au sein de leur couple : "Je suis plus introvertie, plus sage (...). Norman, c'est le contraire. C'est quelqu'un de sauvage, qui déteste faire des plans pour l'avenir (...). Il a une grande facilité de contact avec les gens. C'est un bon vivant. On est très complémentaires." Les deux stars s'accordent tout de même sur un point : préserver leur fille des médias en gardant son prénom et sa date de naissance secrets.