Diane Kruger, rares confidences sur sa fille : "Ça m'apaise énormément"

Diane Kruger s'est livrée sur sa vie de famille dans les colonnes du Journal du dimanche, dimanche 21 juillet 2019. Alors qu'elle devait décrire un dimanche type de sa vie, l'actrice y évoque son quotidien de jeune maman, elle qui a accueilli une petite fille en novembre 2018, dont on ne connait toujours pas le prénom. "Quelle joie de voir ma fille au réveil ! Je laisse le papa dormir. Pendant deux heures je l'ai pour moi toute seule. Je la nourris, je l'habille, je lui lis des histoires. Je ne pensais pas que la vie de maman m'épanouirait autant", explique la star de 43 ans, en couple depuis de nombreuses années avec l'acteur Norman Reedus.

"Longtemps, je n'ai considéré les enfants que de loin. Finalement je m'y suis mise et je ne le regrette pas. Ça m'apaise énormément cette vie de famille dont dimanche est le synonyme", poursuit Diane Kruger, définitivement heureuse en famille. Les dimanches, elle a d'ailleurs appris à les aimer avec l'aide d'une tradition : le brunch, dont elle se targue de faire des "super oeufs brouillés".

Toujours au JDD, elle explique adorer faire le ménage. "Oui, j'aime tenir ma maison le dimanche : je fais mon linge, je plie et le repasse. Je fais les courses et je prépare les repas. J'apprécie d'autant plus les tâches ménagères que ce n'est pas mon quotidien", poursuit-elle. Mais Diane Kruger l'avoue, pas question de faire à manger le soir. À 19 heures, c'est plateau de sushis dans le lit avec son mari. Un bien joli programme pour une bien jolie famille.

Retrouvez l'interview de Diane Kruger en intégralité dans le Journal du Dimanche daté du 21 juillet 2019.