Diane Kruger maman : elle donne des nouvelles de sa fille : "Elle adore Paris"

"Nous nous sommes tellement amusés. Je tourne en Europe en ce moment et nous étions en train de tourner à Paris, ce qui était vraiment fun. Et Norman, mon petit ami, est venu me rendre visite et, vous savez, on vient d'avoir un bébé, donc nous étions tous les trois à Paris, a raconté la star d'Inglourious Basterds. C'était la Fête nationale dimanche, donc il y avait des feux d'artifice à minuit." Diane Kruger et son compagnon ont également profité d'une soirée en amoureux au Crazy Horse : "J'ai emmené Norman et il a dit 'C'est mon anniversaire ou le tien ?' Je lui ai dit : 'Aller, ferme ta bouche, c'est mignon.' C'est si fabuleux. J'y suis allée plusieurs fois et ce spectacle en particulier est vraiment bien. Les filles sont des danseuses incroyables."