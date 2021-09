Diane Kruger avec un énorme diamant au doigt... une heureuse nouvelle à annoncer ?

Diane Kruger aurait-elle récemment fait un tour chez le bijoutier ? Ou aurait-elle eu droit à un cadeau très spécial de la part de son compagnon Norman Reedus ? Tout est possible...

En tout cas, le 13 septembre 2021, la comédienne de 45 ans a passé une tête sur le tapis rouge du Met Museum de New York, déposé à l'occasion du célèbre Met Gala, sur une thématique "In America: A Lexicon of Fashion", célébrant la mode américaine. Et outre ses impressionnantes boucles d'oreilles aux milles couleurs signées Tasaki, la belle Allemande avait sorti une jolie bague... un sacré diamant éveillant les soupçons de la planète entière.

C'est dans une robe jaune fluo griffée Prabal Gurung, et dans des chaussures Jimmy Choo qu'elle a foulé le red carpet de l'évènement. En revanche, Diane Kruger s'est rendue seule au Met Gala. Peut-être son compagnon était-il resté à la maison pour s'occuper de la petite famille ? En couple depuis 2016 - ils se sont rencontrés l'année précédente sur le tournage du film Sky, de Fabienne Berthaud -, Norman Reedus et la comédienne sont parents d'une fille de bientôt 3 ans. Et si le mariage était la prochaine étape ?

C'est un bonheur, pour Norman Reedus, de passer du temps en famille. Le héros de la série The Walking Dead, qui est aussi papa d'un grand garçon de 21 ans prénommé Mingus Lucien, issu de sa relation avec Helena Christensen, évoque peu son rôle de père, certes. Mais il le fait fièrement dès qu'il en a l'occasion. En 2020, alors qu'il célébrait la fête des Pères, l'acteur avait profité de l'occasion pour dévoiler une photographie sur laquelle il posait avec un gâteau et toutes les adorables surprises prévues par sa famille. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, donc, pour ce joli couple de cinéma. Dieu sait ce que l'avenir leur réserve...