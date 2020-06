Diane Kruger et Norman Reedus : rare photo de leur fille pour la fête des Pères

Après les mamans, au tour des papas ! Le dimanche 21 juin 2020, de nombreux pays célébraient la fête des Pères. Et justement, parmi les petits veinards à être mis en lumière en ligne ce jour-là : le héros de la série The Wakling Dead, Norman Reedus. Sur Instagram, sa compagne Diane Kruger lui a rendu un tendre hommage en compagnie de sa fille. "Le papa le plus beau qui soit, a-t-elle écrit. Nous t'aimons fort." Pour accompagner son message, la comédienne de 43 ans a sélectionné une poignée de photographies souvenirs, dont certaines avec leur enfant – son prénom restant pour toujours un mystère.

Diane Kruger et Norman Reedus se sont rencontrés sur le tournage du film Sky, de Fabienne Berthaud, durant l'année 2015. Ils ont accueilli leur premier enfant le 2 novembre 2018, une petite fille qui a donc désormais 1 an et demi. De son côté, l'acteur s'est lui aussi félicité de remplir ce rôle, celui de père, sans doute le plus important de sa carrière, de sa vie. Sur les réseaux sociaux, il a dévoilé un aperçu de sa journée, montrant le gâteau et les surprises adorables prévues par sa famille. "Et une bonne fête des Pères à tout le monde", a-t-il précisé.