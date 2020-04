Diane Kruger et Norman Reedus confinés : Date "glace et gants en latex"

Chaque jour, des milliers de personnalités à travers le monde racontent leur confinement. Alors qu'on les découvre principalement en train de s'ennuyer dans leurs luxueuses demeures, Diane Kruger ne semble pas vivre exactement la même chose. La semaine dernière déjà, l'actrice germano-américaine avait déploré le fait que son homme, Norman Reedus, lui avait ramené deux énormes caisses de pommes de terre en guise de courses.

Il semblerait que Diane Kruger lui ait pardonné cette folie tubéreuse. Le jeudi 16 avril 2020, elle a dévoilé une tendre photo sur Instagram : un rendez-vous amoureux avec son compagnon, sur les sièges avant de leur voiture. On les voit déguster des glaces à emporter, comme il est possible de le faire dans certains restaurants. "Un date glaces et gants en latex dans la voiture", a légendé l'actrice de 43 ans.