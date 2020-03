Diane Kruger et sa fille confinées : l'étonnant régime imposé par Norman Reedus

Comme des millions de personnes à travers le monde, Diane Kruger essayait simplement de faire les courses, histoire d'avoir du stock pour les deux prochaines semaines à venir. Ayant missionné son compagnon - l'acteur Norman Reedus - pour acheter des vivres, elle n'a pas vraiment validé ses sacs de courses.

Sur une photo publiée mercredi 18 mars 2020 sur Instagram par Diane Kruger, on voit leur fille de 1 an (dont on ne connait pas encore le prénom) regarder attentivement une énorme caisse de pommes de terre. À côté, on retrouve une boîte tout aussi grosse de patates douces, ainsi qu'un carton Amazon. "Je ne crois pas qu'il ait compris le concept de deux semaines de nourriture non périssable", écrit-elle en légende, ajoutant le hashtag "Quand tu laisses ton mec aller faire les courses". Ils sont désormais obligés de manger de la patate à chaque repas, pour éviter le gâchis.