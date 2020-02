Joshua Jackson dans Dawson : sa femme Jodie est "passée par toutes les émotions"

Une coïncidence ? Sans doute la plus belle ! Alors que Joshua Jackson se promenait tranquillement dans une allée de supermarché, poussant un caddie auprès de sa compagne le 25 février 2020, l'établissement a diffusé par hasard le titre I Don't Want to Wait, de Paula Cole. Or, les plus fins connaisseurs le savent : il s'agit du générique de la série Dawson – Dawson's Creek, en version originale –, délicieuse ode à l'adolescence des années 1990 qui a fait connaître l'acteur.

Je suis passée par toutes les émotions

Pendant six saisons, cette douce mélodie a bercé les coeurs brisés, les nostalgiques, ceux qui s'identifiaient aux aventures romanesques de Pacey Witter, de Joey Potter ou de Jen Lindley – paix à son âme. Sur Instagram, Jodie Turner-Smith s'est quant à elle amusée de voir l'homme de sa vie faire ses courses avec, en fond sonore, ce chant mythique pour sa carrière. "Je suis passée par toutes les émotions quand je l'ai entendue" écrit-elle. Joshua Jackson, de son côté, feint l'ignorance, demandant s'il y a quelque chose d'amusant à cette situation. La réponse est : oui Monsieur.

Jodie Turner-Smith, amoureuse depuis si longtemps

Jodie Turner-Smith et Joshua Jackson sont en couple depuis 2018 et se sont mariés en 2019. Interrogée à propos de leur idylle dans W Magazine, le modèle britannique avait expliqué que son amour de jeunesse, celui qui la faisait vibrer dans sa chambre n'était autre que... son époux. "C'était Pacey, dans Dawson, dévoilait-elle. J'étais une très jeune adolescente. Maintenant, nous sommes ensemble." Tout comme Joey Potter, Jodie Turner-Smith a préféré s'attirer les faveurs de Pacey et non celles du héros, Dawson. Et elle a bien fait ! La jeune femme de 33 ans s'apprête en effet à donner la vie à leur premier enfant. Inutile de dire que, comme le disait Paula Cole à l'époque, elle "ne veut pas attendre" avant de découvrir le fruit de leur union...