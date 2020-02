Joshua Jackson : Tendre vidéo du futur papa avec le baby bump de Jodie

D'abord discrets, les futurs parents affichent aujourd'hui leur bonheur sur les réseaux sociaux. Le 14 février 2020, Jodie Turner-Smith s'est saisie de son compte Instagram pour faire une jolie déclaration d'amour à son compagnon Joshua Jackson. Une publication qui relance les rumeurs de mariage secret.

"Notre deuxième Saint-Valentin et c'est encore plus magique que la première ! À toutes celles qui suivront. Joyeuse Saint-Valentin à l'homme qui voit mon âme et tient mon coeur. Je t'aime, bébé papa", a écrit la comédienne de 33 ans. Pour accompagner son tendre message, la Britannique a mis en avant un poème de Pablo Neruda, un premier portrait de Joshua Jackson en costume blanc, suivi d'une photo de couple et d'une vidéo de son oeil bleu. Pour finir en beauté, Jodie Turner-Smith a dévoilé une adorable vidéo montrant l'acteur de Dawson caressant son baby bump. Difficile alors de ne pas remarquer le large anneau doré qui orne désormais son annulaire gauche...