"Queen & Slim" : Bonnie & Clyde moderne sur fond de Black Lives Matter

Le 12 février prochain, le très attendu Queen & Slim sera dans nos salles obscures. Le premier film de Melina Matsoukas, connue notamment pour être l'une des productrices de la série Insecure, sortira dans quelques semaines outre-Atlantique. L'équipe du film s'est réunie le 14 novembre à l'AFI Fest, à Los Angeles, lors de l'avant-première. Une soirée pour laquelle de nombreuses stars s'étaient déplacées. Sur le red carpet, on a pu voir défiler Rihanna, Zendaya ou encore Joshua Jackson.

Porté par Daniel Kaluuya (Get out, Black Mirror) et Jodie Turner-Smith (The Neon Demon, The Last Ship), Queen & Slim raconte comment leurs deux personnages, après un contrôle de police qui tourne mal, vont se retrouver en cavale. Un Bonnie & Clyde des temps modernes écrit impeccablement par la scénariste Lena Waithe. C'est la première fois que Melina Matsoukas s'essaie à la réalisation d'un long métrage, mais elle n'est pas inconnue dans le milieu, loin de là ! Elle était déjà aux manettes des clips Formation de Beyoncé, We Found Love de Rihanna et Calvin Harris ou encore Just Dance de Lady Gaga.

Autre point fort de ce film à venir, sa bande originale. De nombreux artistes ont collaboré à l'ambiance sonore, comme l'explique Melina Matsoukas dans un communiqué de presse. Vince Staples, Lil Baby, Burna Boy, Megan Thee Stallion, Bilal mélangent des nouveautés aux classiques de Mike Jones, Roy Ayers ou Little Freddy King. Un historique de la musique noire "depuis ses racines dans le blues et le soul, to bounce moderne, hip hop et R & B – un peu comme on le voyait dans les bandes originales de films dans les années 90", selon Melina Matsoukas.

Le plus gros buzz, c'est que la légende Lauryn Hill a enregistré un titre spécialement pour cette BO. Après cinq ans de silence, l'ancienne chanteuse des Fugees livre Guarding the Gates, qu'elle ne joue habituellement que sur scène. L'album de Queen & Slim sortira sur le label Motown, le même que celui de la chanteuse.