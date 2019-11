Rihanna : Décolleté plongeant et robe fendue vintage pour une soirée cinéma

Bien entourée, Rihanna était de sortie jeudi soir. Le 14 novembre 2019, la chanteuse, comédienne et styliste a pris part à l'avant-première du film Queen et Slim à Los Angeles, dans le cadre du AFI Fest. Une soirée cinéma qui a également vu défiler Natalie Portman, Kelly Rowland et Zendaya sur le tapis rouge.

Pour ce nouvel événement, l'interprète de Diamonds a misé sur une robe en soie noire fendue à doublure crème. Une élégante pièce vintage signée John Galliano, qui a le mérite de mettre tout aussi bien en avant son décolleté tatoué que ses jambes halées. La star de 31 ans a complété son look par des sandales lacées à hauts talons, un large sautoir, des boucles d'oreilles et un bracelet assortis de chez David Webb.