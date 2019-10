Rihanna : Panthère sensuelle en robe décolletée pour lancer son nouveau livre

Plus que quelques jours de patience avant la sortie de ce nouvel ouvrage. Le 11 octobre 2019, Rihanna était à New York pour fêter le lancement de son nouveau projet : un livre de photos autobiographique et éponyme, en préparation depuis cinq ans. Lors de la soirée organisée au musée Solomon R. Guggenheim vendredi soir, la star s'est illustrée dans une tenue sexy signée Saint Laurent.

C'est vêtue d'une robe panthère irisée, au profond décolleté, que l'interprète de 31 ans a fait une arrivée remarquée à sa soirée. Les cheveux tout en volume, elle s'est volontiers prêtée à la traditionnelle séance de pose devant les photographes, avant de répondre à plusieurs interviews. La compagne d'Hassan Jameel a notamment affirmé à Entertainment Tonight : "C'est une oeuvre d'art dont je suis très fière parce j'ai travaillé dessus plus de cinq ans. Je pense que c'est quelque chose que mes fans veulent vraiment, vraiment, a-t-elle commenté. Ils veulent une oeuvre d'art, une collection de souvenirs que je peux partager avec eux, certains qu'ils ont partagé avec moi, d'autres dont ils n'ont aucune idée..." Un livre de 500 pages pesant plus de six kilos, qui compile plus de 1000 images. De quoi s'occuper quelques heures...