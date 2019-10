Rihanna en couple avec Hassan Jameel: Elle décrit la robe de mariée de ses rêves

Rihanna fait la couverture de Vogue, pour son édition de novembre 2019. Après avoir accordé un long entretien au magazine, elle s'est pliée au jeu de l'interview croisée avec la patronne du prestigieux média : Anna Wintour. C'est d'abord la chanteuse de 31 ans qui lui a posé toutes les questions qu'elle n'avait jamais osé poser. Après avoir parlé MET Gala et coupe de cheveux, c'est au tour de la rédactrice en chef d'en savoir plus sur son invitée.

D'entrée de jeu, Anna Wintour lui demande si elle a envie d'être maman. Étonnée par cette première question, elle bafouille en souriant puis trouve enfin ses mots. "Si Dieu le veut, mais j'ai déjà hâte d'entendre toutes les rumeurs qui disent que je suis enceinte après cette interview", explique-t-elle. Toujours sur le même thème, Rihanna a ensuite été questionné sur la robe de mariée de ses rêves. "Ce sera probablement une collaboration entre moi-même et John Galliano, évidemment", annonce-t-elle, sans en dire plus.

Blanc cassé ou immaculé ? Sirène ou princesse ? Longue traîne ou simplicité ? Tant de questions qui restent encore sans réponse. Mais son envie de faire appel à John Galliano n'est pas étonnant. Il avait signé l'une des tenues les plus marquantes de l'artiste, pour le MET Gala de 2018. "Tu avais porté ce look incroyable de chez Margiela, incrusté de perles et de broderies à la main. C'est définitivement l'une de mes tenues préférées", a même analysé Anna Wintour dans cette même interview, avouant que l'absence de Rihanna pour le MET de cette année avait été déchirante.

On prête à Rihanna une relation avec le businessman saoudien Hassan Jameel depuis 2017. Il semblerait que la patronne de Fenty soit toujours en couple avec lui (et sur une bonne lancée). "Oui, je suis en couple. Je suis dans cette relation exclusive depuis un bon moment, et ça se passe vraiment très bien, donc je suis heureuse", explique la patronne de Fenty Beauty à Vogue. Après le mariage, Rihanna a été questionnée sur son désir d'enfants, où elle a répondu franchement : "Sans aucun doute."