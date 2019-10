Rihanna confirme son couple avec Hassan Jameel : son désir d'être maman

C'est dans l'une de ses créations pour sa marque de luxe, Fenty, que Rihanna a posé pour la couverture de Vogue USA. À l'honneur dans le numéro de novembre 2019, l'immense artiste de 31 ans s'est livrée dans une interview-fleuve, au cours de laquelle elle évoque la sortie prochaine de son album très attendu, R9, son couple avec le businessman Hassan Jameel, mais aussi son désir d'enfants.

Sans jamais nommer son compagnon, Rihanna confirme ici pour la première fois être dans une relation sérieuse. "Oui, je suis en couple. Je suis dans cette relation exclusive depuis un bon moment, et ça se passe vraiment très bien, donc je suis heureuse", explique la patronne de Fenty Beauty à Vogue. Questionnée sur son désir d'enfants, elle répond sans hésiter : "Sans aucun doute." Elle avait déjà exprimé cette envie de fonder une famille à Interview, disant vouloir être mère "plus que tout au monde".

Retour à la musique

Alors que sa marque Fenty et ses déclinaisons sont en pleine expansion depuis son lancement en 2017, Rihanna a sorti il y a quelques mois sa première collection de vêtements de luxe en partenariat avec LVMH . Pendant qu'elle empoche des millions, ses fans s'inquiètent toujours de la sortie de son prochain album, plus qu'attendu. "Ce sera un album infusé au reggae. Vous allez sentir ses éléments dans tous les titres. Peu importe combien je suis éloignée de cette musique, je viens de cette culture, c'est très ancré en moi. J'ai exploré tant d'autres genres, il était temps que je fasse une chose sur laquelle je ne m'étais pas arrêtée pour un travail aussi complet", explique-t-elle.

L'occasion également pour Riri de rassurer ses fans : elle ne délaissera pas la musique pour le business. "La musique est un code qui parle au monde entier. C'est cet étrange langage qui me lie à mes fans. Moi, la créatrice, moi la femme qui crée du maquillage et de la lingerie, tout ça a commencé avec la musique. Arrêter la musique, c'est couper toute ma communication avec le monde et toutes ces choses qui fleurissent au-dessus de cette base", conclut-elle.

Retrouvez l'interview de Rihanna en intégralité dans le dernier numéro de Vogue USA, édition de novembre 2019.