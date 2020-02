Joshua Jackson et Jodie Turner-Smith : le sexe de leur bébé révélé par erreur ?

Dans quelques mois, Joshua Jackson va devenir papa pour la première fois avec sa compagne, Jodie Turner-Smith. De passage dans l'émission anglaise The Graham Norton Show, le 31 janvier 2020, l'actrice au ventre déjà bien arrondi semble avoir révélé le sexe de leur bébé à venir par erreur... En pleine tournée de promotion pour la sortie de son nouveau film Queen & Slim (le 12 février en France), la future maman a laissé entendre qu'elle attendait une petite fille...

Interpellée sur sa grossesse après une blague de Jim Carrey, également invité du talk show avec Margot Robbie et l'acteur Daniel Kaluuya, Jodie Turner-Smith a répondu : "Je pense qu'elle s'ennuie." Personne ne semble avoir relevé cette précision, et la conversation s'est poursuivie sur l'activité du bébé : "Il n'y a pas eu de coups", a ajouté la comédienne de 33 ans, enceinte d'environ 7 mois.

Le 2 février dernier, à Londres, c'est en compagnie du futur papa que la comédienne a fait une apparition remarquée sur le tapis rouge des BAFTA Awards. Radieuse dans sa robe jaune pailletée signée Gucci, Jodie Turner-Smith a affiché sa tendre complicité avec celui qui partage sa vie depuis plus d'un an. "Nous sommes obsédés l'un par l'autre", a-t-elle confié dans une interview au Sunday Times, le 26 janvier dernier. Elle a également avoué avoir "regardé à nouveau beaucoup de films de Joshua" : "Je le fais dès que nous sommes séparés parce qu'il me manque beaucoup. Il adore que je sois obsédée par lui."