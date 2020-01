Joshua Jackson et Jodie Turner-Smith bientôt parents : premières confidences

Pour la première fois depuis le début de leur idylle, entamée l'été dernier, Jodie Turner-Smith s'est confiée sur son couple avec Joshua Jackson. Dans une nouvelle interview accordée au Sunday Times le 26 janvier 2020, l'actrice anglaise de 33 ans a évoqué sa grossesse, mais continue de préserver le mystère autour de leur mariage secret.

"Je n'ai dit à personne 'Oui, nous nous sommes mariés'. Les gens présument ce qu'ils veulent, mais quand on me dit 'Félicitations', je dis 'Merci'." Les rumeurs de noces ont commencé dès le mois d'août dernier, après que le couple a été aperçu en train de récupérer un certificat de mariage. "Nous sommes obsédés l'un par l'autre", a également déclaré la comédienne, qui a avoué avoir "regardé à nouveau beaucoup de films de Joshua" : "Je le fais dès que nous sommes séparés parce qu'il me manque beaucoup. Il adore que je sois obsédée par lui."