Dawson : James Van Der Beek et Joshua Jackson en viennent aux mains

Vingt ans après les rivalités amoureuses et déboires sentimentaux qui ont captivé toute une génération de sérievores dans Dawson, James Van Der Beek et Joshua Jackson ont-ils décidé de solder le passif une bonne fois pour toutes en s'affrontant sur un ring ? Les deux acteurs, starisés par la série créée par Kevin Williamson et diffusée de 1998 à 2003, se sont vraisemblablement amusés de ces intrigues passées mêlant Joey (Katie Holmes) et Jen (Michelle Williams) en posant pour une photo fun, les poings levés comme prêts à en découdre... mais le sourire aux lèvres.

Fidèle à son sens de l'humour subtil et dévastateur, James Van Der Beek, inoubliable Dawson Leery et aujourd'hui âgé de 42 ans et père de cinq enfants, a malicieusement révélé cette image en la planquant à la fin d'une série de photos très décalées de sa salle de sport. En marge de la légende "Ma salle de sport est plus cool que la vôtre (attendez un peu de voir)", ses quelque 700 000 abonnés sur Instagram pouvaient ainsi découvrir des photos de panneaux d'avertissements musclés écrits à la main : "si vous utilisez les cordes, remettez-les ci-dessous ou allez vous faire voir dans une autre salle de sport", dit le premier ; "remettez en place notre matos une fois que vous avez fini", intime le second ; "et si on pissait DANS les WC", enseigne un troisième, avec un joli dessin montrant que c'est dans la cuvette qu'il convier d'uriner. Et, au quatrième round, surprise : c'est Joshua Jackson qui surgit.