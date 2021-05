Diane Kruger et Norman Reedus parents : larmes de joie pour la première échographie

L'actrice germano-américaine, Diane Kruger, est une maman comblée. Plus de deux ans après la naissance de sa fille, l'actrice de 44 ans file toujours le parfait amour avec son amoureux, l'acteur de la série The Walking Dead, Norman Reedus. L'ex femme de Guillaume Canet n'hésite pas à partager des moments de vie avec ses abonnés sur Instagram et c'est ce qu'elle a fait dimanche 9 mai (fête des Mères aux Etats-Unis), en publiant une photo très émouvante de ses premiers mois de grossesse.

Sur l'image qui est une capture d'écran d'une conversation vidéo avec son chéri, Diane Kruger est en larmes, allongée sur un lit, tenant le téléphone d'une main et s'essuyant le visage de l'autre. La raison de ce moment d'émotion est très compréhensible, comme l'actrice l'explique en commentaire : "Le moment où l'on a entendu son coeur battre pour la toute première fois et plus rien n'a jamais été pareil".

Quelle joie de te voir grandir ma petite fille

Une très belle déclaration d'amour faite à sa petite fille, née en novembre 2018. Sur la photo, on aperçoit en haut à droite de l'écran Norman Reedus, sous sa capuche et avec une paire de lunettes de soleil. L'acteur de 52 ans sourit devant l'émotion procurée par ce moment de vie si particulier. L'actrice, qui a vécu un confinement plutôt agréable, est visiblement très émue par le souvenir de ce moment. "Quelle joie de te voir grandir ma petite fille", ajoute-t-elle.

C'est finalement au père de sa fille, Norman Reedus, qui a récemment fait une proposition très marrante à Pierre-Jean Chalençon, que Diane Kruger s'adresse en dernier dans son message. "Je t'aimerai toujours pour m'avoir donné ce petit ange et aussi pour avoir rendu ma vie tellement meilleure", conclut-elle, pleine d'émotions.