Diane Kruger : Sa fille s'éclate dans la neige après le passage d'une tempête

Depuis la naissance de sa fille, Diane Kruger retombe elle-aussi en enfance ? L'actrice se surprend à jouer avec des autocollants et des figurines de Mickey, Minnie et Donald Duck, ou à s'amuser dans la neige. La tempête qui s'abat sur New York fait des heureuses...

Diane Kruger compte près d'un million d'abonnés sur Instagram. Elle y a publié de nouvelles photos ce mardi 2 février 2021. L'actrice de 44 ans et héroïne du film The Opreative (sorti en juillet 2019) a montré aux internautes une nouvelle prouesse de sa fille de 2 ans. L'enfant chaudement vêtue dans une combinaison et chaussée de bottes a construit un bonhomme de neige, avec deux branches en guise d'yeux et une carotte pour faire le nez.

"Ça faisait longtemps. Ne jugez pas", écrit @dianekruger en légende de sa publication. Ses followers ne l'ont pas écoutée et ont critiqué positivement l'oeuvre de sa fille. "Très mignon 10/10", peut-on lire en commentaire.