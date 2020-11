Diane Kruger dévoile une adorable vidéo de sa fille... qui chante déjà comme une pro !

La fin du mois de novembre, en France, rime avec les réductions du Black Friday. En Amérique, avant de se vider les poches auprès des grandes enseignes, les citoyens font le point sur la vie et ce qui les rend heureux pour Thanksgiving. Pendant que Corn, la dinde graciée par le président, profitait d'une existence un peu plus longue que prévue, Diane Kruger, elle, jetait un regard fou de joie sur sa maisonnée. "J'ai beaucoup de raisons d'être reconnaissante dans la vie, mes amis, mes collègues, écrit-elle sur son compte Instagram. Cette année, je suis heureuse d'être en bonne santé avec ma petite famille. Même si je ne peux m'empêcher de penser à tous ceux qui ont perdu la leur ces derniers mois. Que cette journée nous rappelle ce que nous avons et ce que nous avons besoin de continuer à chérir."

Cette petite tirade n'est pas arrivée seule sur les réseaux sociaux. Pour illustrer son bonheur, Diane Kruger a partagé une adorable vidéo dans laquelle on aperçoit son compagnon, Norman Reedus, ainsi que l'adorable petite fille qu'ils ont eu ensemble en novembre 2018. Ensemble, en chanson, ils essayent d'apprendre l'alphabet. Une chance pour tous les fans du couple qui tentent, tant bien que mal, d'en savoir un peu plus sur l'enfant. Jusqu'à présent, on ne connaît ni son visage... ni même son prénom !