Donald et Melania Trump : Un dernier beau geste, ils gracient Corn...

Une tradition, ça se respecte ! Et si toutes les dindes américaines tremblent actuellement à l'idée de se faire dévorer pour Thanksgiving, une petite veinarde a été choisie sur Twitter pour être graciée. Ou plutôt deux. Le 24 novembre 2020, le président Donald Trump et son épouse Melania ont donc fait la rencontre de Corn - ou "Maïs", pour les francophones -, la délicieuse volaille qui pourra tranquillement survivre aux fêtes de fin d'année sans trembler pour ses plumes.

Concours de circonstance

"Thanksgiving est un jour spécial pour les dindes, pas un très bon pour la plupart quand on y pense", a plaisanté Donald Trump au côté du volatile et de la First Lady, devant la Maison-Blanche. Corn est décidément une petite veinarde. Elle est la gagnante d'un sondage Twitter qui la mettait en scène face à une adversaire nommée Cob - a.k.a "Epi". Rassurez-vous. Une chance dans son malheur : elle n'aura pas eu droit à toutes les mondanités mais elle échappera tout de même à la mort. Comme le veut le règlement, les deux épargnées vivront désormais une paisible retraite, "très longue, heureuse et mémorable" auprès de l'université d'Etat.

La voie du pardon

Corn et Cob ne sont pas les uniques veinardes de cette semaine. Elles sont sans doute les dernières à rejoindre la Maison-Blanche sous le mandat de Donald Trump... mais pas les ultimes êtres à obtenir la grâce présidentielle avant la fin du règne républicain en janvier 2021 au profit du démocrate Joe Biden. Monsieur le 45e président américain a décidé d'accorder son pardon à plusieurs reprises avant de quitter la Maison-Blanche, notamment à son ancien conseiller à la Sécurité nationale, Michael Flynn, qui avait plaidé coupable en 2017 d'avoir menti au FBI au sujet de ses contacts avec un diplomate russe. Une aubaine puisqu'après moult péripéties, un juge fédéral avait demandé une révision judiciaire de l'affaire en sa défaveur. Ouf, c'était moins une...