Melania Trump : Très rares sourires de la First Lady... quand Donald est absent !

La magie de Noël fait des miracles. Elle rend même le sourire à ceux qui ont peu exercé leurs zygomatiques en cette année 2020. Melania Trump, par exemple, a rarement été aperçue avec la banane auprès de son mari ces derniers mois - ni jamais vraiment, d'ailleurs. Mais voilà que, le lundi 23 novembre 2020, au moment de recevoir l'immense sapin destiné à la Maison-Blanche de Washington, elle était toutes dents dehors. Apporté à l'aide une calèche, tirée par deux chevaux, cet immense arbre a été livré par Dan et Anne Taylor et a semble-t-il ramené un peu de joie à la Première Dame des Etats-Unis. Etonnant ?

Qui en a quelque chose à foutre de toutes ces décorations ?

Un peu, quand on sait que Melania Trump a une sainte horreur des festivités de fin d'année. Il y a peu, des enregistrement datant de l'été 2018 ont été diffusée sur CNN. Sur ses bandes sonores, on entendait la First Lady se plaindre auprès de Stephanie Winston Wolkoff, une ancienne conseillère, à propos des préparatifs du mois de décembre. A l'époque, une vive polémique faisait rage en Amérique puisque le président séparait des familles. "Je me tue à la tâche avec tous ces trucs de Noël, tu sais, explique-t-elle. Alors que franchement, qui en a quelque chose à foutre de tout ça, de toutes ces décorations ? Mais il faut que je le fasse, non ? Donc je travaille sur ça, je planifie les fêtes et tout ce qu'on me dit c'est 'Et les enfants ?' Mais laissez-moi tranquille putain !"

Toute dernière fois, toute toute dernière fois

Le 7 novembre 2020, Joe Biden a été élu à la majorité pour devenir le 46e président des Etats-Unis. Si Donald Trump tente de faire invalider cette victoire, il faudra bien se rendre à l'évidence. Selon les informations de l'AFP, il a bon gré mal gré accepté d'enclencher "un transfert du pouvoir pacifique et sans accroc", dans "l'intérêt supérieur du pays". Le dirigeant démocrate prendra donc place à la Maison-Blanche, au bras de son épouse Jill Biden, au début de l'année 2021, le 20 janvier précisément. Ce qui fait que, pour la toute dernière fois, Melania Trump s'occupe du sapin, des guirlandes et des bûches glacées alors qu'elle déteste ça. Ca valait bien un petit sourire...