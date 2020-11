Diane Kruger : Maman gaga, elle dévoile le nouveau "don" de sa fille

Maman depuis le 2 novembre 2018, Diane Kruger a partagé l'un des nouveaux talents de sa petite fille. Le 13 novembre 2020, les fans de l'actrice ont ainsi pu découvrir sur Instagram que la fillette est déjà passionnée d'art, et plus particulièrement de dessin. Sur le cliché, on peut voir la fille de Diane Kruger et de l'acteur Norman Reedus s'adonner à de magnifiques (et très abstraits) coloriages noirs sur un ballon. Si l'actrice dissimule toujours le visage de son enfant (dont elle n'a pour le moment pas révélé le prénom), les fans peuvent en revanche découvrir ses minuscules et craquantes petites mains et son pyjama marqué par différentes couleurs de feutres. En légende, Diane écrit : "Back To Black".

Une vraie petite artiste

Suivie par plus de 950 000 abonnés, l'actrice du film Inglourious Basterds a vite reçu de nombreux compliments sur sa fille, évidemment déjà considérée comme une grande artiste. "Ses doigts sont la preuve de son dévouement et sa créativité pour l'art", "Une vraie petite artiste", "Trop mignonne", "Tellement adorable", "Des petites mains trop craquantes" ont par exemple écrit plusieurs internautes.