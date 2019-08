Diane Kruger maman : pourquoi elle ne veut pas d'autre enfant

Actuellement à l'affiche du film d'espionnage The Operative, depuis le 24 juillet au cinéma, Diane Kruger a accordé une nouvelle interview au magazine Marie-Claire du mois de septembre 2019. L'occasion pour l'actrice de 43 ans de se laisser aller à quelques confidences sur sa petite fille de 8 mois, qui n'aura certainement pas de petite soeur ou de petit frère.

C'est en toute franchise que la comédienne germano-américaine annonce qu'elle ne pense pas avoir d'autre enfant : "Je suis trop âgée. C'est tellement de travail que je suis parfois très fatiguée, confie-t-elle. Je suis très heureuse comme ça." Si elle se dit comblée avec sa fille, elle doit malgré tout composer avec la maternité sous le feu des projecteurs, ce pourquoi elle ne précise ni le prénom ni la date de naissance de bébé : "Vivre à New York peut être parfois un enfer quand on est un peu connu, explique-t-elle. Norman et moi, on ne peut pas sortir de chez nous sans être assaillis par les paparazzi (...). Il nous faut protéger notre fille de cette folie." La star de In the Fade s'est d'ailleurs déjà indignée contre les abus des paparazzi sur son compte Instagram en janvier dernier.