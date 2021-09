Met Gala 2021 : Jennifer Lopez en cow-girl au décolleté XL, Ben Affleck dans son ombre

La star et son décolleté sont décidément sur tous les fronts ! Le 13 septembre 2021 à New York, Jennifer Lopez figurait parmi les nombreuses célébrités présentes lors du Met Gala. Un rendez-vous d'autant plus attendu après l'annulation de l'édition 2020 en raison de la pandémie. A peine revenue du Festival du Film de Venise, J.Lo a renfilé ses talons pour monter les fameuses marches du Metropolitan Museum of Art. Son compagnon Ben Affleck n'était peut-être pas à son bras, mais il n'était pas loin...

Pour coller au thème de cette année, à savoir la mode américaine, Jennifer Lopez a misé sur un look de cow-girl signé Ralph Lauren. La chanteuse et actrice de 52 ans a une fois encore mis en avant sa silhouette athlétique en enfilant une robe fendue et brodée au décolleté profond. Pour compléter cette tenue de style western, la star a revêtu une cape en fausse fourrure, un chapeau et plusieurs bijoux en argent assortis à ses sandales vertigineuses. Comme l'a précisé la marque sur son compte Instagram, pas moins de quinze brodeuses ont oeuvré sur cet ensemble, qui a nécessité plus de douze jours de travail.

Lundi soir, l'interprète de Jenny From The Block a pu croiser Kim Kardashian et son étrange tenue Balenciaga lui couvrant le visage, mais également Justin Bieber et son épouse Hailey, Rihanna et son compagnon ASAP Rocky, Timothée Chalamet et Billie Eilish, Gigi Hadid et Kendall Jenner...

Un couple inséparable

Finalement, c'est en solo, sans Ben Affleck à son bras, que Jennifer Lopez a pris la pose devant les photographes. Mais l'acteur de 49 ans n'était pas loin. C'est d'ailleurs bras dessus bras dessous que les amoureux ont quitté l'appartement new-yorkais de madame pour se rendre à la soirée (voir diaporama).

En revanche, le 10 septembre dernier, c'est collés serrés et complices que les deux stars avaient foulé le tapis rouge du Festival de Venise. Déjà, la mère de Max et Emme (13 ans, nés de son précédent mariage avec Marc Anthony) avait misé sur un décolleté XXL éclatant en robe blanche Georges Hobeika.