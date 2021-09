Jennifer Lopez et Ben Affleck : Premier grand évènement à deux, nouveau pas franchi !

Jennifer Lopez a officialisé sa relation avec Ben Affleck sur Instagram le 24 juillet dernier, date de son anniversaire. Dans un diaporama de photos d'elle en bikini, la superstar avait glissé une photo de l'acteur et d'elle en train de s'embrasser.

Avant cette confirmation, les ex-fiancés rabibochés ont fait l'objet d'une insistante rumeur amoureuse pendant cinq mois. JLo et Ben Affleck se sont vus en toute discrétion et ont même voyagé ensemble. Depuis, des soupçons de demande en mariage imminente sont apparus. Ben Affleck a récemment été surpris en train de regarder des bagues de fiançailles dans une boutique de la marque Tiffany & Co.

Jennifer Lopez et Ben Affleck peuvent se permettre d'avancer aussi vite, c'est notamment parce qu'ils se connaissent depuis près de 20 ans ! Ils se sont rencontrés pour la première fois en 2002 sur le tournage de la comédie Amours troubles. Les deux acteurs s'étaient rapidement fiancés et devaient se marier l'année suivante, un heureux événement que Ben avait annulé à cause de l'engouement médiatique qu'il suscitait. Les deux amoureux avaient ensuite annoncé leur rupture en janvier 2004.