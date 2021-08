Jennifer Lopez : Son gros fail au défilé Dolce & Gabbana !

C'était une magnifique soirée vénitienne pour la marque de luxe Dolce & Gabbana. La société italienne avait décidé de faire son défilé de mode dans la cité flottante en compagnie de nombreuses stars. Parmi elles, la belle Jennifer Lopez était de la partie. La chanteuse de 52 ans a fait sensation, mais peut-être pas pour les bonnes raisons. Arrivée à bord d'un petit bateau de croisière, la nouvelle copine de Ben Affleck était tout simplement radieuse !

Vêtue d'une longue cape verte et d'une tenue moulante aux motifs fleuris, l'ex d'Alex Rodriguez était plus belle que jamais ce dimanche 29 août. Une allure de star, à un petit détail près. Malheureusement, la bomba latina avait tout simplement oublié d'enlever l'étiquette avec le prix de sa tenue ! Une erreur qui n'est pas passée inaperçue puisque dès que sa cape se soulevait, on pouvait bien distinctement apercevoir l'étiquette, même s'il n'était pas possible d'en deviner le prix.

Une étiquette qui échappe à tout le monde !

Accompagnée d'un régiment de garde du corps et conseillée par un maquilleur professionnel et un coiffeur, aucun d'entre eux n'a fait attention à ce léger détail qui a totalement ruiné le magnifique look de celle qui envisage déjà de se remarier. Cela n'a malgré tout pas empêché Jennifer Lopez de faire sensation à cette soirée où des stars telles qu'Heidi Klum, Helen Mirren ou encore January Jones étaient présentes.