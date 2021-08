Jennifer Lopez : Malgré la rupture, son ex Alex Rodriguez se dit "reconnaissant"

Cinq mois après sa rupture surprise d'avec Jennifer Lopez, Alex Rodriguez semble aller mieux et être désormais prêt à tourner la page. Interviewé par Entertainment Tonight, l'ancien joueur de baseball de 46 ans a confié qu'il était "reconnaissant" pour la "vie incroyable" qu'il a eu avec son ex-fiancée. "J'ai eu cinq ans d'une vie et d'une relation incroyables. Et, aussi, avec mes filles, nous avons tellement appris de cela", a-t-il déclaré le 17 août 2021.

L'ex de Kate Hudson et de Cameron Diaz a expliqué qu'avec ses deux filles (Natasha, 16 ans, et Ella, 12 ans, fruit de son amour avec Cynthia Scurtis), ils avaient décidé de saisir "l'opportunité de prendre cela et d'aller de l'avant et de dire : 'Vous savez quoi ? Nous sommes tellement reconnaissants pour les cinq dernières années, comment pouvons-nous faire en sorte que les cinq prochaines années soient meilleures grâce aux leçons apprises'." Confiant pour l'avenir et éprouvant beaucoup de gratitude pour ce que la vie lui offre au quotidien, il a ajouté : "Je suis tellement reconnaissant de l'endroit où Dieu et sa lumière m'ont vraiment mis, et je suis vraiment impatient. Surtout de voir comment mes filles continuent de grandir".

Pour rappel, Alex Rodriguez et Jennifer Lopez ont officialisé leur rupture le 15 avril dernier en annonçant dans un communiqué : "Nous avons réalisé que nous sommes meilleurs en tant qu'amis et nous avons hâte de le rester (...) Nous continuerons à travailler ensemble et à nous soutenir mutuellement dans nos entreprises et projets communs. Nous souhaitons le meilleur l'un pour l'autre et pour les enfants de chacun." Une infidélité d'Alex Rodriguez avec Madison LeCroy aurait provoqué la rupture des fiancés selon des rumeurs.

De son côté, J-Lo est de nouveau heureuse et amoureuse de son ex Ben Affleck et a récemment supprimé tous les clichés d'Alex Rodriguez sur son compte Instagram.